В Токио моментально отозвались на требование США отказаться от энергоносителей из РФ: что пообещали японские политики

Власти Японии изучат, что можно сделать в ответ на призыв главы американского Минфина Скотта Бессента отказаться от российских энергоносителей. Об этом агентству Kyodo сообщили правительственные источники в японской делегации в Вашингтоне.
«В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать», — отметили собеседники агентства.
Ранее Бессент заявил, что администрация США ждет того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители.
Вместе с тем, президент США Дональд Трамп заявил, что он получил от главы индийского правительства Нарендры Моди заверения в том, что Индия откажется от покупки российской нефти.
Теперь Трамп сообщил, что будет добиваться от Китая отказа от российской нефти вслед за якобы принявшей такое решение Индией.