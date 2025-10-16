Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Токио моментально отозвались на требование США отказаться от энергоносителей из РФ: что пообещали японские политики

Kyodo: Япония изучит вопрос отказа от энергоносителей из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Власти Японии изучат, что можно сделать в ответ на призыв главы американского Минфина Скотта Бессента отказаться от российских энергоносителей. Об этом агентству Kyodo сообщили правительственные источники в японской делегации в Вашингтоне.

«В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать», — отметили собеседники агентства.

Ранее Бессент заявил, что администрация США ждет того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители.

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп заявил, что он получил от главы индийского правительства Нарендры Моди заверения в том, что Индия откажется от покупки российской нефти.

Теперь Трамп сообщил, что будет добиваться от Китая отказа от российской нефти вслед за якобы принявшей такое решение Индией.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше