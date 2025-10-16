Вирус чикунгунья сразил россиян на Сейшелах

Так, несколько граждан после отдыха на райских островах почувствовали симптомы, которые наблюдаются при чикунгунье. У всех одна история: укусили комары, никто этому не придал значения. А потом в первые дни заражения началась сильная ломота во всех суставах, было мучительно двигаться, поднялась температура до 39−40 °C, появилась жуткая головная боль.