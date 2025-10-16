Разработан способ безопасной блокировки «лишнего» тока в электросети

В министерстве пояснили, что в современные энергосистемы внедряют инверторы, которые сами формируют напряжение и частоту. Они позволяют сети устойчиво функционировать при большом количестве возобновляемых источников (ветро- и солнечной генерацией) и слабых участках самой сети. Однако иногда ток в инверторе возрастает и выходит за допустимые пределы. Для его ограничения существуют алгоритмы, которые «заглушают» ключевые функции инвертора, влияющие на эти скачки. Но это ухудшает надежность работы инвертора и всей энергосистемы.