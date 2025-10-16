Омская ТГК-11 объяснила причину черного дыма из труб ТЭЦ-5

В среду, 15 сентября, жители Омска выразили возмущение из-за черного дыма из труб ТЭЦ-5. Во «ВКонтакте» появились записи с фотографиями дыма и негодованием на выбросы. В частности в паблике «Инцидент Омск». Автор поста напомнил и про то, что владелец ТЭЦ-5, компания «ТГК-11», участник нацпроекта «Экология».
Вскоре «ТГК-11» пояснила, что причина именно такого дыма — использование мазута во время запуска котлов.
«Темный дым из трубы ТЭЦ появляется только при растопке котлоагрегатов, которые работают на мазуте. Это технологическая особенность работы угольных ТЭЦ, она необходима для запуска оборудования. Без этого производственного этапа ТЭЦ не сможет вырабатывать тепловую и электрическую энергию», — написала компания на своем Телеграм-канале.
Также поставщик напомнил, что ТЭЦ-5 обеспечивает теплом более 50% жилых домов в городе.
Ранее мы писали, что больше 20% годового числа жалоб на выбросы в Омске пришлось только на сентябрь.