Омская ТГК-11 объяснила причину черного дыма из труб ТЭЦ-5

«Темный дым из трубы ТЭЦ появляется только при растопке котлоагрегатов, которые работают на мазуте. Это технологическая особенность работы угольных ТЭЦ, она необходима для запуска оборудования. Без этого производственного этапа ТЭЦ не сможет вырабатывать тепловую и электрическую энергию», — написала компания на своем Телеграм-канале.