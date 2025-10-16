Ричмонд
Президент России удостоил наград двух жителей Башкирии

Двое жителей Башкирии получили награды от Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент России удостоил наград двух жителей Башкирии. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовых актов.

Ордена Дружбы за заслуги в научной деятельности удостоился старший научный сотрудник лаборатории Уфимского института биологии УФИЦ РАН Альберт Мулдашев.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента наградили заместителя директора по стратегическому развитию конгресс-холла «Торатау» Андрей Одерия.

