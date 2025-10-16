«Недопонимания»: Решетова рассказала, как Тимати участвует в воспитании сына

Модель Анастасия Решетова рассказала о роли рэпера Тимати в жизни их общего сына Ратмира. По словам модели, несмотря на расставание, они продолжают общаться и вместе участвуют в воспитании мальчика.
Она призналась, что роль матери приносит ей радость и вдохновение. Самое ценное, по ее словам, — видеть, как сын растет, улыбается и достигает успехов. Решетова отметила, что ей помогает няня, поэтому говорить о трудностях материнства ей не приходится, в отличие от женщин, которые воспитывают детей в одиночку.
Иногда, добавила Анастасия Решетова, между ней и Тимати возникают споры по вопросам воспитания, но они стараются сохранять мирные отношения ради сына. Бывшие возлюбленные даже проводят совместные отпуска, чтобы Ратмир чувствовал заботу обоих родителей.
— Да, иногда возникают недопонимания или споры с его отцом по вопросам воспитания. Или Ратмир, как любой ребенок, капризничает или ведет себя не самым лучшим образом. Но все это моменты, без которых невозможно родительство, — рассказала модель в беседе с «Parents».
Ранее дочери российского рэпера Тимати наняли психолога. 11-летняя Алиса отлично проводит время со специалистом, который смог найти правильный подход к ребенку.