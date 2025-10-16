Суд разрешил изымать автомобили у пьяных водителей независимо от их дохода

Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил конфискацию автомобилей у пьяных водителей вне зависимости от их материального положения. Об этом в четверг, 16 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судьи.
По данным источника, дело рассматривалось в отношении водителя, дважды попавшегося на вождении в нетрезвом состоянии.
В первый раз он получил административное наказание, на второй раз в его отношении возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 240 часам исправительных работ, лишил прав на два года и конфисковал автомобиль Mercedes-Benz CLA 200.
— За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля, — цитирует решение суда агентство.
Ранее у другого мужчины конфисковали дорогостоящий автомобиль за повторное нарушение ПДД. Он попался полиции в Подмосковье за неоднократное вождение в нетрезвом виде. В результате BMW 4-й серии изъяли и передали Министерству обороны РФ. Машина пойдет на нужды СВО.
До этого водитель Kia лишился своей иномарки за повторное правонарушение. Он ехал за рулем пьяным, когда его остановили сотрудники ДПС. Машину конфисковали, а мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей.