Цена золота обновила исторический максимум, превысив $4 250 за тройскую унцию

Предыдущий рекорд был установлен 14 октября, стоимость фьючерса на бирже Comex достигла $4150 за тройскую унцию. Как отмечается, это связано с анонсом президента США Дональда Трампа о пошлинах на товары из Китая, который стал основным фактором обвала крипторынка и роста цен на золото. В 2025 году золото стало одним из лидеров по доходности.