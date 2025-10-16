Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена золота обновила исторический максимум, превысив $4 250 за тройскую унцию

Фьючерс на золото с декабрьской поставкой 2025 года на бирже Comex достиг нового исторического уровня, превысив $4 250 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Источник: Life.ru

На 06:11 мск стоимость металла составила $4,255,4, что на 0,72% выше предыдущей отметки. Через час котировки упали до $4 245,5 (+1,04%). В то же время аналогичный фьючерс на серебро продемонстрировал снижение на 0,23%, достигнув $52 405 за унцию. Ранее, на 05:51 мск, цена поднималась до $52,89, обновляя рекорд.

Предыдущий рекорд был установлен 14 октября, стоимость фьючерса на бирже Comex достигла $4150 за тройскую унцию. Как отмечается, это связано с анонсом президента США Дональда Трампа о пошлинах на товары из Китая, который стал основным фактором обвала крипторынка и роста цен на золото. В 2025 году золото стало одним из лидеров по доходности.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше