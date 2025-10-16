Ричмонд
Комсомольчанин перепродал поддельную красную икру и теперь может сесть

Экспертиза показала, что содержимое контейнеров не имеет отношения к лососевой икре и представляет собой имитацию деликатеса.

Источник: Reuters

В Комсомольске-на-Амуре завершено расследование уголовного дела о продаже поддельной красной икры. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В сентябре 2025 года в полицию обратилась 65-летняя жительница города Юности. Она рассказала, что купила у незнакомца на улице Дикопольцева два литра красной икры за шесть тысяч рублей. Вернувшись домой и попробовав продукт, пожилая женщина заподозрила подделку и сообщила об этом в правоохранительные органы.

Экспертиза показала, что содержимое контейнеров не имеет отношения к лососевой икре и представляет собой имитацию деликатеса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность продавца — 35-летнего местного жителя. Мужчина признался, что приобрёл товар на городском рынке и, поняв, что ему продали подделку, решил перепродать её.

Расследование по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» завершено. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.