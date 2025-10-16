Комсомольчанин перепродал поддельную красную икру и теперь может сесть

В сентябре 2025 года в полицию обратилась 65-летняя жительница города Юности. Она рассказала, что купила у незнакомца на улице Дикопольцева два литра красной икры за шесть тысяч рублей. Вернувшись домой и попробовав продукт, пожилая женщина заподозрила подделку и сообщила об этом в правоохранительные органы.