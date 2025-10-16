Восемь БПЛА сбили над Ростовской областью

Минувшей ночью над Ростовской областью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены восемь БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего ночью по стране был перехвачен и уничтожен 51 украинский дрон. Из них 12 беспилотников сбили над территорией Саратовской области, 11 — над Волгоградской, шесть — над Республикой Крым. По четыре БПЛА сбили над Брянской и Воронежской областями. Еще три дрона уничтожили над Белгородской областью. И по одному БПЛА сбили над Курской областью и акваториями Черного и Азовского морей.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше