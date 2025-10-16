Ричмонд
Восемь БПЛА сбили над Ростовской областью

Над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью над Ростовской областью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены восемь БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего ночью по стране был перехвачен и уничтожен 51 украинский дрон. Из них 12 беспилотников сбили над территорией Саратовской области, 11 — над Волгоградской, шесть — над Республикой Крым. По четыре БПЛА сбили над Брянской и Воронежской областями. Еще три дрона уничтожили над Белгородской областью. И по одному БПЛА сбили над Курской областью и акваториями Черного и Азовского морей.

