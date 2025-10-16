Названа вероятная причина убийства «коменданта Майдана» Парубия

Во Львове в результате стрельбы 30 августа 2025 года был убит известный украинский политик, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По предварительным данным, курьер Glovo выстрелил восемь раз, после чего скрылся. Парубий был ключевой фигурой Евромайдана 2013−2014 годов, комендантом «Самообороны Майдана», а позже занимал посты секретаря СНБО и спикера Верховной Рады (2016−2019). В 2023-м Россия объявила его в розыск по обвинению в причастности к массовым убийствам в Донбассе в 2014 году. Подробнее — в отдельном сюжете URA.RU.