Бывший мэр Новосибирска застрял во Владивостоке из-за поломки самолета

В своем Telegram-канале он сообщил, что уже несколько часов находится в аэропорту из-за поломки самолета авиакомпании S7.
По словам Локтя, самолет увезли на дополнительное обслуживание, а пассажирам объявили о переносе рейса на неопределенный срок.
Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть не может вылететь из Владивостока.
В своем Telegram-канале он сообщил, что уже несколько часов находится в аэропорту из-за поломки самолета авиакомпании S7.
По словам Локтя, самолет увезли на дополнительное обслуживание, а пассажирам объявили о переносе рейса на неопределенный срок.