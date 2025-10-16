Ричмонд
Бывший мэр Новосибирска застрял во Владивостоке из-за поломки самолета

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть не может вылететь из Владивостока.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В своем Telegram-канале он сообщил, что уже несколько часов находится в аэропорту из-за поломки самолета авиакомпании S7.

По словам Локтя, самолет увезли на дополнительное обслуживание, а пассажирам объявили о переносе рейса на неопределенный срок.