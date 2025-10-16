Ричмонд
Подразделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» появится в Хабаровске

В ближайшее время в Хабаровске и на Камчатке появятся представительства добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Источник: Следственный комитет РФ

Об этом сообщили представители организации. Они также подчеркнули: на Дальнем Востоке трудно работать из-за большой территории и нехватки добровольцев.

«Действительно, очень сложный и большой регион. Людей гораздо меньше, чем в центральных регионах, и добровольцев, соответственно, меньше, и у добровольчества здесь большие сложности по ресурсам, людским прежде всего. Сложный ландшафт, есть абсолютно все: море, много воды, сложная гористая местность, большие пространства, которые сложно закрывать пешими группами», — отметила федеральный инструктор школы «ЛизаАлерт», эксперт межрегиональных форумов по детской безопасности Нина Маньковская.