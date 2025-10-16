Вильфанд рассказал, в каких регионах России на этой неделе выпадет снег

Не исключено, что в ближайшие дни Россию ждет окончательный переход к зимней погоде, причем похолодание ожидается даже в южных регионах. При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что в Москве, как и в некоторых других регионах, погодные условия уже сейчас напоминают зиму.