Власти Перми предупредили горожан об опасной для здоровья воде из родников

В Перми стали известны результаты исследования качества воды в родниках на территории города. Родниковую воду исследовали по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям. В экомониторинг включили 10 родников, наиболее популярных среди горожан.
Результаты лабораторных исследований родниковой воды говорят об ее опасности для здоровья жителей Перми. В девяти из исследованных 10 родников она не соответствует санитарным требованиям. Городское управление по экологии и природопользованию не рекомендует жителям Перми использовать воду из родников в питьевых и хозяйственно-бытовых целях.
В роднике на ул. Трактовой, 1 исследование установило превышение показателей железа общего и нитрат-ионов; на ул. Соликамской, 94 (98), на пересечении улиц Лифанова и Обросова, ул. Трактовой, 1, в деревне Субботино (восточнее здания на ул. 1-й Субботинской, 1а), ул. Танцорова, 36, ул. Коломенской, 17, ул. Вильвенской, 9, ул. Гоголя (восточнее СНТ № 6 «Лужок») — превышение предельно-допустимых концентраций по микробиологическим показателям; в роднике на ул. Соликамской, 16 — незначительное превышение показателя общей жесткости воды.
«Зона питания родников не защищена от негативного воздействия природных и техногенных факторов. Употребление воды из родников создает риски приобретения заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии», — предупредили в городском управлении.