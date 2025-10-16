Власти Перми предупредили горожан об опасной для здоровья воде из родников

Результаты лабораторных исследований родниковой воды говорят об ее опасности для здоровья жителей Перми. В девяти из исследованных 10 родников она не соответствует санитарным требованиям. Городское управление по экологии и природопользованию не рекомендует жителям Перми использовать воду из родников в питьевых и хозяйственно-бытовых целях.