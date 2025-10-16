В Иркутской области предприятия ежедневно выпускают более 230 тонн мяса. По последним данным Иркутскстата, на прилавки магазинов поставляют 50 тонн свинины, 115 тонн мяса птицы и около 70 тонн колбасных изделий.
— Помимо этого, в Приангарье каждый день производят 222 тонны молока и 37 тонн кондитерских изделий, — уточнили в пресс-службе Иркутскстата.
Значительная доля продовольственных товаров поступает в область из других регионов. Почти 40% доходов жителей области в прошлом году уходило на продукты питания. Мясо было самой дорогой категорией, за ним шли молочные продукты, а хлеб и крупы замыкали тройку лидеров по расходам.
Интересно, что наличие детей в семье, влияет на количество потребляемой пищи на человека. В семьях с детьми среднее потребление составляет 2017 килокалорий в день, в то время как в бездетных семьях этот показатель выше — 3020 килокалорий.