Shot: Несколько россиян заразились вирусом чикунгунья на Сейшелах

Вирус чикунгунья впервые зафиксировали на Сейшелах. Об этом сообщает Shot. Несколько россиян, вернувшихся с отдыха, заразились инфекцией и столкнулись с тяжелыми симптомами.
Туристы рассказали, что во время поездки их покусали комары, но они не придали этому значения. Спустя несколько дней после возвращения домой у них начались сильные боли в суставах, подскочила температура до 40 градусов и появилась острая головная боль.
Некоторые заболевшие отметили, что из-за боли не могли даже лежать. У одной женщины нога, покусанная комарами, сильно опухла, и она едва смогла надеть обувь. Медики, к которым обратились туристы, не сразу смогли определить заболевание.
Ранее на Сейшелах не фиксировалось ни одного случая заражения чикунгуньей. До ближайшего региона, где ранее регистрировали лихорадку, — Мальдивских островов — более двух тысяч километров, передает Telegram-канал.
ВОЗ оценила потенциал дальнейшего распространения лихорадки чикунгунья в мире как значительный. Об этом сообщили в организации, подчеркнув, что вирус способен быстро распространяться из-за высокой мобильности людей и низкого уровня иммунитета в ряде регионов.