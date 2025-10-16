В Калининграде с 25 октября для движения закроют Бассейную

До 8 ноября на разворотном кольце трамваев будут перекладывать рельсы. На время ремонта автобусы маршрутов № 18 и № 72 в сторону центра направят по улицам Лейтенанта Катина, Спортивной, проспекту Мира, далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по ул. Лейтенанта Катина.