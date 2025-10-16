FT: в случае передачи Tomahawk Киеву управлять ими будут подрядчики из США

Управлять крылатыми ракетами Tomahawk в случае их поставок Украине будут американские подрядчики, а военных ВСУ могут даже не обучать тому, как обращаться с ракетами. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на знакомого с обсуждениями высокопоставленного западного военного.