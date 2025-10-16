Ричмонд
FT: в случае передачи Tomahawk Киеву управлять ими будут подрядчики из США

Масштабного обучения солдат ВСУ не потребуется.

Источник: Аргументы и факты

Управлять крылатыми ракетами Tomahawk в случае их поставок Украине будут американские подрядчики, а военных ВСУ могут даже не обучать тому, как обращаться с ракетами. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на знакомого с обсуждениями высокопоставленного западного военного.

По словам собеседника издания, доставить ракеты на Украину в случае одобрения поставок смогут относительно быстро.

Привлечение американских подрядчиков к применению ракет устранит необходимость в масштабной подготовке военных украинской армии. Это также позволит Вашингтону сохранить контроль над нацеливанием и другими вопросами.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл, как Россия ответит на передачу Tomahawk Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о последствиях поставок американских дальнобойных ракет Киеву.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача Украине ракет Tomahawk приведет к эскалации конфликта.

