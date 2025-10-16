В Новосибирске гирлянды украсят Первомайский и Театральный скверы

В Новосибирске начали подготовку к праздникам: планируют украсить деревья на площади Ленина и в скверах. Городская дирекция творческих программ проводит торги на праздничное оформление — на работы выделено 670 000 рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет украсить Первомайский и Театральный скверы: развесить гирлянды общей длиной почти 600 метров и 34 декоративных элемента по 200 метров каждый. Все работы по монтажу и подключению к электросети должны завершить до 1 декабря.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что улица Ленина станет пешеходной на новогодние праздники.