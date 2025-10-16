Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 16 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 16 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 октября 2025.

Трамп заявил, что Индия откажется от российской нефти

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп раскрыл содержание переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он заявил, что глава индийского правительства пообещал, что его страна прекратит закупки нефтепродуктов из России. Трамп добавил, что теперь его цель — добиться того же от Китая.

Путин утвердил концепцию миграционной политики

Источник: РИА "Новости"

Российский президент Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики в России. Документ содержит прогноз об увеличении количества трудовых мигрантов в стране до 2030 года. Концепция предполагает, что часть ответственности за иностранцев будет возложена на работодателей.

В Газе начнет работать центр по восстановлению анклава

Источник: AP 2024

В секторе Газа в ближайшее время откроется командный центр по надзору и восстановлению территорий. Координировать операцию, по данным источника ABC News, будут 200 военных из США, возглавит его работу высокопоставленный генерал Пентагона, имя которого пока не раскрывается.

Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей с любым достатком

Источник: РИА "Новости"

Третий кассационный суд общей юрисдикции вынес решение о разрешении конфисковывать машины у водителей в состоянии опьянения, независимо от их материального положения. Суд уточнил, что применение нормы не связано с условиями жизни и материальным положением осужденного.

В Приамурье в ДТП попал автобус с 48 пассажирами

Источник: РИА "Новости"

В Свободненском районе Амурской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В транспортном средстве в момент аварии находились 48 пассажиров. Автобус во время движения опрокинулся, есть пострадавшие. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше