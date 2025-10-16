Главные новости 16 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 октября 2025.
Трамп заявил, что Индия откажется от российской нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл содержание переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он заявил, что глава индийского правительства пообещал, что его страна прекратит закупки нефтепродуктов из России. Трамп добавил, что теперь его цель — добиться того же от Китая.
Путин утвердил концепцию миграционной политики
Российский президент Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики в России. Документ содержит прогноз об увеличении количества трудовых мигрантов в стране до 2030 года. Концепция предполагает, что часть ответственности за иностранцев будет возложена на работодателей.
В Газе начнет работать центр по восстановлению анклава
Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей с любым достатком
Третий кассационный суд общей юрисдикции вынес решение о разрешении конфисковывать машины у водителей в состоянии опьянения, независимо от их материального положения. Суд уточнил, что применение нормы не связано с условиями жизни и материальным положением осужденного.
В Приамурье в ДТП попал автобус с 48 пассажирами
В Свободненском районе Амурской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В транспортном средстве в момент аварии находились 48 пассажиров. Автобус во время движения опрокинулся, есть пострадавшие. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.