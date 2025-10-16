Петербурженка родила двойняшек в разные дни и месяцы

Необычная история произошла с многодетной мамой из Северной столицы, чьи девочки-двойняшки родились не в один день, как бывает обычно. Женщина является матерью 9 детей, из которых несколько уже были двойняшками. Все роды проходили в Городском перинатальном центре № 1. Очередная беременность проходила хорошо, но роды начались на месяц раньше предполагаемого срока — в конце сентября, а не октября.