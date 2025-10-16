Ричмонд
Петербурженка родила двойняшек в разные дни и месяцы

У женщины это была уже шестая беременность.

Необычная история произошла с многодетной мамой из Северной столицы, чьи девочки-двойняшки родились не в один день, как бывает обычно. Женщина является матерью 9 детей, из которых несколько уже были двойняшками. Все роды проходили в Городском перинатальном центре № 1. Очередная беременность проходила хорошо, но роды начались на месяц раньше предполагаемого срока — в конце сентября, а не октября.

Из приемного отделения женщину 30 октября 2025 года срочно перевели в родильное, где на свет в 23:25 появилась девочка, которую назвали Николь. После этого, как сообщают в Городском перинатальном центре № 1, схватки прекратились, хотя женщина вновь ждала двойняшек.

Медики отмечают, что сложности возникали из-за предлежания второго плода и понадобилась дополнительная стимуляция родовой деятельности. В итоге всё завершилось благополучно — вторая девочка, Нелли, родилась уже 1 октября в 00:55.

Оба ребёнка родились здоровыми, с хорошим весом — 2770 г и 2680 г. Мама и девочки провели в послеродовом отделении несколько дней, после чего отправились домой.