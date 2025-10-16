Успейте запастись: Жители Кишинева останутся без воды — сообщаем адреса

По некоторым адресам в Кишиневе не будет воды в четверг, 16 октября. О вынужденных перерывах в подаче воды сообщает поставщик услуги.
Так, с 09:10 до 16:30 отключения запланированы в столице, по ул. Конституцией, 1−3.
С 09:00 до 18:00 воды не будет у жителей Гидигича, проживающих по следующим адресам:
ул. Шт. чел Маре, И. Солтыс, Б. Главан, Комуна дин Парис, Н. Грибов, а также А. Матеевич, 6, 8, 10, 12, 14, 14A, часть ул. Сф. Цэрий, Др. Быкулуй.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Главное не то, что человек учился в «неправильной» стране, главное, чтобы он был профессионалом своего дела, а на первое место ставил не личные и партийные, а интересы страны, интересы государства (далее…).
Или в аптеку, или в частную клинику: В больницах Молдовы исчезают жизненно важные препараты для онкобольных — ждем ответа Минздрава.
В соцсетях появилась информация, что, в Национальном онкологическом институте закончился препарат Золадекс (далее…).
Посол Молдовы в США рассказал на американском ТВ про «ужасы советско-российской оккупации»: Получается, Влад Кульминский и мы с вами жили в совершенно разных Молдавиях.
Влад Кульминский не мог не понимать, что его интервью на американском ТВ тут же станет известно жителям Молдовы (далее…).