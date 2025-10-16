Под Казанью запустили новую дорогу к трассе М-12

Заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин заявил, что в стране обеспечено скоростное движение между крупными городами. В 2026 году М-12 планируют продлить до Тюмени. Обход Сокуры даст импульс развитию жилищного строительства, новых производств и логистики.