Под Казанью запустили новую дорогу к трассе М-12

Президент России Владимир Путин дал старт движению на 11-километровом участке трассы Р239 Казань — Оренбург, который реконструировали, а также на обходе села Сокуры. Путин отметил, что новые магистрали улучшат качество жизни.
Заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин заявил, что в стране обеспечено скоростное движение между крупными городами. В 2026 году М-12 планируют продлить до Тюмени. Обход Сокуры даст импульс развитию жилищного строительства, новых производств и логистики.
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что строительство М-12 и реконструкция трассы Р239 позволят освоить более 7,5 миллиона квадратных метров жилья в Лаишевском районе и создать новые производственные площадки.
Главный инженер «Волго-Вятскуправтодора» Константин Тишков анонсировал выезд на М-12 из района, до трассы — около восьми километров. Также планируется строительство дороги-дублера Оренбургского тракта, которая станет выходом к М-12.
Напомним, в Лаишевском районе планируют построить новую автодорогу к «Казань Марине». Стоимость проектно-изыскательных работ для будущей трассы составит более 13,7 млн рублей.