Скончался ветеран Кизюн, пожавший руку Путину на параде Победы

В возрасте 97 лет умер генерал-полковник Николай Кизюн, который пожал руку президенту России Владимиру Путину на параде Победы. Об этом в четверг, 16 октября, сообщило издание «МК».
Журналисты рассказали, что его пытались обмануть собственные родственники: внук оставил ветерана без жилья. Однако вмешательство журналистов и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина помогло восстановить справедливость.
Кизюн является кавалером ордена Октябрьской Революции, двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды, орденов «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени. Он много раз участвовал в парадах Победы, был лично знаком с Путиным, передает издание.
28 июля скончался участник Великой Отечественной войны и почетный гражданин Тверской области Спартак Сычев. В 1945 году он лично засвидетельствовал победу над фашистами, оставив свой автограф на стене поверженного Рейхстага в Берлине. Он активно участвовал в сборе и подготовке материалов по присвоению Твери звания «Город воинской славы».