Скончался ветеран Кизюн, пожавший руку Путину на параде Победы

28 июля скончался участник Великой Отечественной войны и почетный гражданин Тверской области Спартак Сычев. В 1945 году он лично засвидетельствовал победу над фашистами, оставив свой автограф на стене поверженного Рейхстага в Берлине. Он активно участвовал в сборе и подготовке материалов по присвоению Твери звания «Город воинской славы».