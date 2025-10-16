Предсказавший стрельбу в Трампа пастор предрек прилет НЛО на Землю

Предсказавший покушение на президента США Дональда Трампа христианский пастор Брэндон Биггс заявил, что на Землю в скором времени прилетит «материнский инопланетный корабль», пишет Daily Mail.
«Это то, что заставит всех испугаться, потому что они увидят, как он движется через океан. Это будет что-то, что будет показано по телевидению», — заявил Биггс в эфире на YouTube.
Однако, по его словам, это не пришельцы в привычном для людей смысле, это — «падшие ангелы».
Напомним, к Земле несется неопознанный летающий объект 3I/ATLAS. Биггс уверен, что он послан «демоническими духами».
3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года, он летит к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Ученый из Гарварда Ави Леб уверен, что это — НЛО, потому что поведение объекта отличается от поведения обычных комет. Наиболее близко 3I/ATLAS подлетит к Земле в декабре 2025 года.
