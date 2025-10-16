Ричмонд
Предсказавший стрельбу в Трампа пастор предрек прилет НЛО на Землю

По словам провидца, на небе будут «вещи, которые всех напугают».

Предсказавший покушение на президента США Дональда Трампа христианский пастор Брэндон Биггс заявил, что на Землю в скором времени прилетит «материнский инопланетный корабль», пишет Daily Mail.

«Это то, что заставит всех испугаться, потому что они увидят, как он движется через океан. Это будет что-то, что будет показано по телевидению», — заявил Биггс в эфире на YouTube.

Однако, по его словам, это не пришельцы в привычном для людей смысле, это — «падшие ангелы».

Напомним, к Земле несется неопознанный летающий объект 3I/ATLAS. Биггс уверен, что он послан «демоническими духами».

3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года, он летит к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Ученый из Гарварда Ави Леб уверен, что это — НЛО, потому что поведение объекта отличается от поведения обычных комет. Наиболее близко 3I/ATLAS подлетит к Земле в декабре 2025 года.

Ранее древние пророки предсказали изменение США «Белым Братом» в красной шапке.

