Предсказавший стрельбу в Трампа пастор предрек прилет НЛО на Землю

3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года, он летит к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Ученый из Гарварда Ави Леб уверен, что это — НЛО, потому что поведение объекта отличается от поведения обычных комет. Наиболее близко 3I/ATLAS подлетит к Земле в декабре 2025 года.