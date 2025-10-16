Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцы оформляют льготные транспортные карты

Жители Самары пользуются льготами в транспорте.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители продолжают оформлять льготные транспортные карты. Они помогают сэкономить на проезде, об этом сообщают в департаменте транспорта.

— Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала текущего года. Продажи школьных и студенческих карт в сентябре выросли почти в семь раз. Транспортные карты не первый год доказывают свою практичность, — отметили в сообщении.

Чтобы воспользоваться льготой в общественном транспорте областной столицы, нужно купить транспортную карту в офисах единого оператора. При этом школьникам и студентам при себе нужно иметь документы, подтверждающие право на льготный проезд.