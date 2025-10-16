Самарцы оформляют льготные транспортные карты

В Самаре местные жители продолжают оформлять льготные транспортные карты. Они помогают сэкономить на проезде, об этом сообщают в департаменте транспорта.
— Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала текущего года. Продажи школьных и студенческих карт в сентябре выросли почти в семь раз. Транспортные карты не первый год доказывают свою практичность, — отметили в сообщении.
Чтобы воспользоваться льготой в общественном транспорте областной столицы, нужно купить транспортную карту в офисах единого оператора. При этом школьникам и студентам при себе нужно иметь документы, подтверждающие право на льготный проезд.