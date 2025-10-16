Стала известна причина смерти Дайан Китон

Американская актриса Дайан Китон скончалась от пневмонии. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на заявление семьи.
По данным источника, самочувствие артистки внезапно ухудшилось, а ее смерть стала неожиданностью для близких.
— Семья Китон очень благодарна за необыкновенные послания любви и поддержки, которые они получили за последние несколько дней, — пишет журнал.
Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет в Калифорнии.
Актриса родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе. Ее карьера длилась более пятидесяти лет. Она внесла значительный вклад в мировое кино. Китон была удостоена премии «Оскар» за роль в фильме «Энни Холл» режиссера Вуди Аллена и снялась в таких культовых проектах, как «Крестный отец», «Клуб первых жен», «Отец невесты» и «Что-то должно случиться».
Врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков рассказал о том, как самостоятельно выявить воспаление легких. Он уточнил, что любой вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем, проходит через верхние дыхательные пути, попадает в носоглотку и ротоглотку, а оттуда опускается с воздухом в легкие, где проникает в эпителий, кровь и сосуды.