Стала известна причина смерти Дайан Китон

Актриса родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе. Ее карьера длилась более пятидесяти лет. Она внесла значительный вклад в мировое кино. Китон была удостоена премии «Оскар» за роль в фильме «Энни Холл» режиссера Вуди Аллена и снялась в таких культовых проектах, как «Крестный отец», «Клуб первых жен», «Отец невесты» и «Что-то должно случиться».