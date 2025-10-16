Ричмонд
В Севастополе снова закрыт рейд

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе второй раз за утро четверга приостановил движение. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Движение паромов и катеров в Севастополе приостанавливали в пять часов утра, ограничение продлилось в течение двух часов.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении по состоянию на 08.44.

В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в дептрансе.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.