Аня Покров чуть не упала на красной дорожке

Блогер и певица Аня Покров посетила светскую премьеру мультфильма «Финник-2». Артистка приняла участие в озвучивании мультика, так что её появление на подобном мероприятии было вполне объяснимо. Для выхода в свет Аня выбрала интригующий наряд: костюм с мини-юбкой и шпильки. Конечно, все это очень красиво, но не совсем удобно. В итоге в какой-то момент она оступилась во время фотосессии на ковровой дорожке: каблук «ушел» в сторону, а блогер чуть не упала, воскликнув: «Каблуки!!!». Чем все закончилось- на видео.