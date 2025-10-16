Канализационно-насосная станция на Верхней Набережной в Иркутске готова на 85%

Канализационно-насосная станция на Верхней Набережной Иркутске готова на 85%. Эта станция является началом сети новой канализации, которая проходит по Нижней Лисихе, Ширямова, через ИВВАИУ по Космическому проезду, улицам Ушаковской и Баррикад с выходом на Рабочего Штаба и заканчивается на правом береге. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, сейчас построили каркас здания, укрепили стены и смонтировали сети.
— Начали приводить в порядок прилегающую территорию. В ближайшее время там установят освещение и уложат асфальт, — уточнил директор МУП «Водоканал» Сергей Ващенко.
Также идет строительство канализационных сетей. Канализация полностью готова на Верхней Набережной, на Дальневосточной осталось проложить 30 метров. Идут работы на участке от Ширямова до Пискунова и от Пискунова до ИВВАИУ. Прокладывать сети закончат до конца октября. Как заявил мэр города Руслан Болотов, общая протяженность труб составляет около 12 километров.