Канализационно-насосная станция на Верхней Набережной в Иркутске готова на 85%

Канализационно-насосная станция на Верхней Набережной Иркутске готова на 85%. Эта станция является началом сети новой канализации, которая проходит по Нижней Лисихе, Ширямова, через ИВВАИУ по Космическому проезду, улицам Ушаковской и Баррикад с выходом на Рабочего Штаба и заканчивается на правом береге. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, сейчас построили каркас здания, укрепили стены и смонтировали сети.