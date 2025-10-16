Мэр Омска рассказал о масштабном озеленении города: осенью высадят почти 21 тысячу растений

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в рамках осенней программы озеленения городские службы планируют высадить 2 735 деревьев и более 18 тысяч кустарников. Осень, по его словам, — наиболее благоприятное время для таких работ, и большинство посадок уже идут полным ходом. Как отметил мэр Сергей Шелест, все растения выращены в муниципальном питомнике, что обеспечивает высокий процент выживаемости с учетом привычного для растений климата.
«Уже пополнен зеленый каркас сквера им. А. К Веретено, ул. Лукашевича, Конева, Гуртьева, бульвара Победы. На бульваре по улице Моторной продолжается высадка рябин, на сегодняшний день высажено 28 саженцев из 100 запланированных. Кстати, все они выращены в муниципальном питомнике», — пояснил градоначальник.
С начала сентября специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства приступили к масштабной высадке зеленых насаждений в разных районах Омска. В ближайшее время в сквере имени Суворова появятся 70 пирамидальных тополей, на улице 60 лет Победы — 200 яблонь, а на бульваре Кузьмина и улице Крупской — 27 сосен. В сквере на улице Гашека и на улице Лизы Чайкиной высадят 30 шаровидных ив.
Также в планах — дальнейшее озеленение проспекта Карла Маркса, сквера имени Карбышева и парка 30-летия Победы.
Параллельно ведется работа по украшению города декоративными кустарниками. В сентябре улицу Короленко украсил кизильник, а в сквере 200-летия Кадетского корпуса появились композиции из спиреи японской, розы морщинистой, гортензии, ивы пурпурной и пузыреплодника. Общая осенняя программа предусматривает высадку 2 735 деревьев и 18 226 кустарников — это один из самых масштабных этапов озеленения в этом году. Ранее мы писали, что Сергей Шелест проверил готовность дорожных служб и спецтехники.