Мэр Омска рассказал о масштабном озеленении города: осенью высадят почти 21 тысячу растений

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в рамках осенней программы озеленения городские службы планируют высадить 2 735 деревьев и более 18 тысяч кустарников. Осень, по его словам, — наиболее благоприятное время для таких работ, и большинство посадок уже идут полным ходом. Как отметил мэр Сергей Шелест, все растения выращены в муниципальном питомнике, что обеспечивает высокий процент выживаемости с учетом привычного для растений климата.