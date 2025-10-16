Власти Омска заявили об устранении подтопления в Осташково, но жители не согласны

Власти Омского района заявили, что подтопление в микрорайоне Осташково устранено и скоплений воды на участках нет. Однако местные жители настаивают: вода до сих пор стоит на улицах, особенно в СНТ «Сибирский садовод-4».
Жительница Октябрьского округа Омска обратилась к губернатору через социальные сети с просьбой разобраться в ситуации с затоплением дачных участков в Осташково. В ответ администрация Омского района сообщила, что работы по откачке воды завершены, а на территории нет скоплений воды.
«В настоящий момент работы по откачке воды на указанной вами территории проведены. Скопления воды на участках нет. Вопрос по судебному решению о строительстве системы водоотведения ТГК-11 находится на особом контроле у прокуратуры», — заявили в администрации.
Однако местные дачники опровергают официальную информацию. По словам одной из жительниц, в СНТ «Сибирский садовод-4» ситуация остается критической, от остановки «Полет-2» до СНТ без сапог не дойти, не говоря уже до дачи.
Власти пояснили, что откачка проводилась с 3 по 10 октября с использованием трех водосборных помп и была завершена из-за улучшения погодных условий. После этого, по их данным, застоя воды зафиксировано не было.
Напомним, Осташково страдает от подтоплений уже второй год подряд. Ранее межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд, установив, что источником затопления является золоотвал ТЭЦ-5, принадлежащий компании «ТГК-11». Однако позже дачники обнаружили бесхозную трубу, из которой несколько месяцев непрерывно шла вода, что осложнило ситуацию.
