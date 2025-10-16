Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-солистка Hi-Fi Терешина приехала на премьеру много лет спустя и с детьми

Экс-солистка Hi-Fi Терешина появилась на светской премьере мультика вместе с детьми. Многие увидели их впервые. После распада группы артистка как будто пропала с радаров, но оказалось, что она была занята делом: воспитывала детей. Теперь они подросли, и Таня, по её словам, готова снова к покорению музыкального Олимпа. Смотрите появление Терешиной много лет спустя.

Экс-солистка Hi-Fi Терешина появилась на светской премьере мультика вместе с детьми. Многие увидели их впервые. После распада группы артистка как будто пропала с радаров, но оказалось, что она была занята делом: воспитывала детей. Теперь они подросли, и Таня, по её словам, готова снова к покорению музыкального Олимпа. Смотрите появление Терешиной много лет спустя.