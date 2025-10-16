Александр Метелкин убежал с красной дорожки

Актёр Александр Метелкин был замечен на показе анимационного фильма. Обычно он ходит на светские мероприятия с супругой, но тут приехал один. По поведению Метелкина было понятно, что он куда-то спешит, потому что обычно разговорчивый артист не стал общаться с журналистами, а буквально убежал за кулисы после фотографирования. На вопрос, куда бежит артист отшутился, что в буфет. Смотрите видео.