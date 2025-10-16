О задержке пассажирских поездов предупредили воронежцев

Ранее дирекция ЮВЖД сообщила о ремонте путей на станциях «Дубовка» и «Углянец». В связи с этим пассажиров пригородных поездов попросили пользоваться только официальными переходами по железнодорожным путям, так как остальные отрезки могут быть опасны для жизни и здоровья.