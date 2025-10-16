Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О задержке пассажирских поездов предупредили воронежцев

Составы могут отставать от графика из-за ремонтных работ на путях. Об этом сегодня, 16 октября, рассказали в ЮВЖД.

Ремонтно-путевые работы в настоящее время проводятся на перегоне «Нижнедевицк — Курбатово». Конкретных сроков восстановления нормального графика железнодорожники пока не называют. Пассажиров и встречающих попросили уточнять актуальное расписание в мобильном приложении, на сайте РЖД или по телефону 8−800−775−00−00.

Ранее дирекция ЮВЖД сообщила о ремонте путей на станциях «Дубовка» и «Углянец». В связи с этим пассажиров пригородных поездов попросили пользоваться только официальными переходами по железнодорожным путям, так как остальные отрезки могут быть опасны для жизни и здоровья.