ВСУ начали применять новый вид беспилотников в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины начали применять новый вид беспилотников в Днепропетровской области. Об этом рассказал военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным «Мироха».

Военный отметил, что украинская армия запускает новые дроны из-за высоких потерь стандартных БПЛА. Обновленный вид беспилотников посадили благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы в недавно освобожденной Алексеевке Днепропетровской области.

— У нас украинская новинка — беспилотник «Глазки». Это новый дрон, он очень высоко летит, обладает тепловизором и камерой высокого качества. Он более легкий, дольше и высоко висит в воздухе, — рассказал «Мироха» в беседе с РИА Новости.

Ранее боец российской армии с позывным «Прометей» сообщил, что Вооруженные силы Украины применяют самодельные взрывные устройства, в том числе мины, изготовленные с помощью 3D-принтеров, на Покровском направлении. По его словам, ранее военные заметили мину, которая была замаскирована под камень.

