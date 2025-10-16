Научный прорыв на полях: как ученые развивают селекцию и генетику

По данным Минсельхоза РФ, за последние два года в России появилось 50 российских сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Это стало возможным благодаря упрощению механизма государственной регистрации гибридов отечественной селекции. По итогам 2024 года страна достигла уровня самообеспеченности по семенам в 67,6%.
Над созданием новых более совершенных сортов сельскохозяйственных культур работают аграрные вузы, научно-исследовательские институты и центры. Отечественные разработки и их последующее внедрение способствуют сокращению зависимости от импорта области селекции и генетики. Это одна из задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом. Рассказываем, каких успехов в селекции и генетике достигли российские ученые.
Успехи в селекции сахарной свеклы.
Селекционно-генетический центр «СоюСемСвекла» в Воронеже — ведущее предприятие по созданию качественно новых высокопродуктивных и устойчивых к заболеваниям гибридов сахарной свеклы. 25 лет назад на российском рынке семян этой культуры преобладали зарубежные гибриды, а сегодня только на этот селекционно-генетический центр приходится 20% в доле рынка высева отечественных семян. Специалисты «СоюСемСвеклы» продолжают работать над новыми гибридами. Одни из последних разработок — гибриды «Закат» и «Снегопад», которые сейчас проходят государственное сортоиспытание, а также «Стужа», «Роса» и «Пламя», включенные в госреестр в текущем году.
Генеральный директор АО «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов отметил, что сахарная свекла — это самая зависимая от импорта технологически сложная и трудоемкая для селекции культура. Тем не менее специалистам центра удалось достичь значительных успехов в ее селекции.
«Мы находимся на абсолютно конкурентном уровне с ведущими мировыми производителями семян», — заявил генеральный директор ООО «СоюзСемСвекла» Роман Бердников.
Уникальный гибрид подсолнечника.
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур им. В. С. Пустовойта (ВНИИМК) в Краснодарском крае получили уникальный высокостеариновый гибрид подсолнечника, который назвали «Стеарин». Масло, произведенное из семян новой культуры, содержит повышенное количество стеариновой кислоты (13%). Это позволяет считать его здоровой и менее дорогостоящей альтернативой пальмовому маслу.
«В России впервые создали гибрид не просто с высоким содержанием стеариновой и олеиновой кислот, но и также с хорошими показателями продуктивности, — рассказал один из авторов “Стеарина”, доктор биологических наук, заведующий лабораторией генетики отдела селекции первичного семеноводства подсолнечника ВНИИМК Яков Демурин. — Масло из “Стеарина” натуральное, даже, можно сказать, нативное. Его таким создали природные процессы в клетках семян».
Новый гибрид — не трансгенное растение и не ГМО. При его создании ученые использовали традиционные методы селекции. Гибрид отличается высоким потенциалом урожайности — 38 центнеров с гектара. В «Стеарине» содержится более 70% полезной олеиновой кислоты, которая продлевает срок хранения масла и продуктов с его содержанием. Эта же кислота составляет основу оливкового масла, которое предпочитают использовать в диетическом питании. Новый гибрид подсолнечника генетически устойчив к семи расам заразихи — паразита, который негативно влияет на молодые растения.
«Поражение заразихи может снижать урожайность на 100%», — отметила соавтор гибрида, ведущий научный сотрудник лаборатории генетики Юлия Чебанова.
Новый сорт сои из Орловской области.
Ученые Федерального научного центра зернобобовых культур (ФНЗ ЗБК) в Орловской области вывели новый сорт сои — «Орлея». Он быстрее растет и развивается, а также устойчив к полеганию. Высота растения — от 80 до 90 см. Это один из первых детерминантных сортов, то есть с ограниченным ростом стебля, что важно для упрощения уборки урожая. Созревание бобов происходит одновременно, а нижние плоды расположены высоко, что способствует качественному сбору урожая. «Орлею» можно применять для получения протеина и производства вегетарианских продуктов. Сорт рекомендован к возделыванию в Центральном и Центрально-Черноземном регионах.
Специалисты центра сказали, что соя обогащает почву органическими веществами и служит хорошим предшественником для зерновых культур, которые на таких землях показывают высокую урожайность.
Исполняющий обязанности директора центра Владимир Стебаков отметил, что Россия занимает восьмое место в мире по производству соевых бобов. Посевные площади под сою увеличиваются каждый год. Достижение таких результатов связано с улучшением технологий выращивания и созданием новых отечественных сортов.
«До недавнего времени отечественные сорта сои уступали иностранным, однако российские селекционеры не стоят на месте и с каждым годом появляются отечественные конкурентоспособные сорта», — подчеркнул Владимир Стебаков.
Достижения уральских селекционеров.
Селекционеры Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ УрО РАН) в Свердловской области вывели новые высокоурожайные сорта пшеницы и ячменя. Урожайность нового сорта ярового ячменя «Елисей» — 7−10 тонн с га. Он устойчив к заморозкам и засухам, к преждевременному прорастанию семян в колосьях, а также к некоторым болезням. Один колос содержит более 20 зерен, каждое из которых обладает высоким содержанием протеина (10−11%) и высокой экстрактивностью (80%). Эта разработка ценна для кормовой и пищевой промышленности страны.
Урожайность нового сорта яровой пшеницы «Красноуфимская 120» — до 9 тонн с га, что на треть выше стандартных показателей. Качество зерна высокое: содержание клейковины — 23%, хлебопекарная оценка — 4,6 балла.
«Мы много лет работаем над созданием комплексной и эффективной системы селекции и семеноводства, обеспечивающей высокую конкурентоспособность новых отечественных сортов зерновых и других культур, а также ускоренное внедрение их в производство. Сорта уральской селекции стабильно демонстрируют высокие показатели по урожайности и другим важным хозяйственно полезным параметрам, поэтому широко востребованы у сельхозтоваропроизводителей России. По данным Россельхозцентра, в 2024 году наши сорта ячменя “Памяти Чапаева” и пшеницы “Ирень” вошли в число самых востребованных сортов России», — поделился директор УрФАНИЦ УрО РАН Никита Зезин.
Ученые центра создали более 300 сортов кормовых, плодовых, зерновых, ягодных, декоративных культур и картофеля, которые выращивают в разных регионах России.
А мы напоминаем, что по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» новым разработкам оказывают поддержку, а научные организации получают материально-техническое оснащение. Кроме того, создаются агропромышленные технопарки, которые становятся площадками для взаимодействия научных организаций и предприятий агропромышленного комплекса.