Научный прорыв на полях: как ученые развивают селекцию и генетику

Селекционно-генетический центр «СоюСемСвекла» в Воронеже — ведущее предприятие по созданию качественно новых высокопродуктивных и устойчивых к заболеваниям гибридов сахарной свеклы. 25 лет назад на российском рынке семян этой культуры преобладали зарубежные гибриды, а сегодня только на этот селекционно-генетический центр приходится 20% в доле рынка высева отечественных семян. Специалисты «СоюСемСвеклы» продолжают работать над новыми гибридами. Одни из последних разработок — гибриды «Закат» и «Снегопад», которые сейчас проходят государственное сортоиспытание, а также «Стужа», «Роса» и «Пламя», включенные в госреестр в текущем году.