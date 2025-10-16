Овчинский: в ЗАО построили новые здания административно-торгового комплекса

В Можайском районе Западного административного округа завершили второй этап строительства первой очереди административно-торгового комплекса «Бизнес-парк “Сколково”. Проект реализован на средства частного инвестора в рамках развития делового квартала “Сколково Парк”, расположенного по адресу: Сколковское шоссе, д. 43, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«Всего в рамках первого и второго этапов строительства возвели четыре здания. Площадь объектов с прилегающей территорией составляет 183 тысячи квадратных метров. Последними завершили строительство третьего и четвертого офисных зданий общей площадью около 29 тысяч квадратных метров», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
В офисных зданиях созданы удобные рабочие зоны, которые можно адаптировать под переговорные комнаты или исследовательские лаборатории с возможностью настройки под конкретные задачи. Развитая инфраструктура обеспечивает идеальные условия для работы, ведения бизнеса, реализации инновационных проектов и отдыха.
На территории бизнес-парка расположены торговая галерея, кафе, рестораны, парковки и большой зеленый парк с зонами для отдыха и водоемами. В шаговой доступности находятся гольф-клуб, парк «Мещерский», велодорожки, жилой комплекс и ветеринарный госпиталь.
Административно-торговый комплекс состоит из подземного и надземного этажей стилобата с эксплуатируемой кровлей, на которой возвышаются шесть офисных модулей. На крыше стилобата обустроены газоны, высажены растения и проложены дорожки. На территории также имеются инженерный модуль и открытая автостоянка на три уровня.
Рядом с офисными зданиями находятся два водоема: искусственное озеро площадью 3 тыс. кв. м и река Сетунь с благоустроенной набережной и мостом. Ландшафтный дизайн включает высадку крупномерных деревьев, создание газонов и клумб.
На территории предусмотрены зарядные станции для электромобилей и парковки для велосипедов.
