Овчинский: в ЗАО построили новые здания административно-торгового комплекса

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики рассказала о том, что на западе Москвы в Ново-Переделкине стартовало строительство нового спорткомплекса. Его площадь составит почти 4 тыс. кв. м. Объект возводится на Боровском шоссе, в 11 микрорайоне, и будет доступен для занятий спортом всей семьей. Удобное расположение комплекса обеспечивается близостью автобусных остановок и станции метро «Новопеределкино», которые находятся всего в пяти минутах ходьбы. Общая площадь здания превысит 3,8 тыс. кв. м. На двух наземных и одном подземном этажах разместятся помещения для индивидуальных и групповых тренировок, тренажерный зал площадью более 700 кв. м, кардиозона, зона для кросс-тренинга, а также три бассейна для взрослых и детей с учебной программой по плаванию.