Эксперт Осянин предупредил о риске двойных коммунальных квитанциях в Омске

Управляющие компании могут списать у жильцов многоквартирных домов (МКД) плату за некоторые коммунальные услуги два раза. Вариантов этого может быть несколько.
О проблеме предупредил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин в комментарии для издания «Прайм».
Одна из частых ситуаций это формирование двойных квитанций при смене юрлица УК: старая компания продолжает рассылать квитанции, параллельно формируя новое лицо. В итоге собственники квартир получают сразу по две квитанции за одни и те же услуги. Обычно это объясняется несвоевременным обновлением информационных баз или недостаточной координацией между субъектами деятельности, отметил доцент.
Еще в одной схеме УК с умыслом дробит одну услугу на несколько, включая ее и в общий перечень затрат, и отдельным пунктом. А иногда в квитанциях появляются совсем не необоснованные услуги, которых никогда компания и не оказывала. Возможно появление и стандартных технических ошибок при расчете выставляемого платежа.
Во избежание переплат Осянин рекомендовал детально анализировать каждый пункт квитанций, сопоставлять суммы с прошлыми периодами, пользоваться надежными ресурсами и вовремя затребовать перерасчет, если вы обнаружите неверные начисления. Если УК стоит на своем, следует подать жалобу в ГЖИ или прокуратуру.
Ранее «КП Омск» публиковала подробный материал о проблемах дома на улице Олега Кошевого, 10, где жильцы также попытались сменить УК.