Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Осянин предупредил о риске двойных коммунальных квитанциях в Омске

Специалист по финансовому контролю рекомендует внимательно анализировать каждый пункт квитанций.

Источник: Комсомольская правда

Управляющие компании могут списать у жильцов многоквартирных домов (МКД) плату за некоторые коммунальные услуги два раза. Вариантов этого может быть несколько.

О проблеме предупредил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин в комментарии для издания «Прайм».

Одна из частых ситуаций это формирование двойных квитанций при смене юрлица УК: старая компания продолжает рассылать квитанции, параллельно формируя новое лицо. В итоге собственники квартир получают сразу по две квитанции за одни и те же услуги. Обычно это объясняется несвоевременным обновлением информационных баз или недостаточной координацией между субъектами деятельности, отметил доцент.

Еще в одной схеме УК с умыслом дробит одну услугу на несколько, включая ее и в общий перечень затрат, и отдельным пунктом. А иногда в квитанциях появляются совсем не необоснованные услуги, которых никогда компания и не оказывала. Возможно появление и стандартных технических ошибок при расчете выставляемого платежа.

Во избежание переплат Осянин рекомендовал детально анализировать каждый пункт квитанций, сопоставлять суммы с прошлыми периодами, пользоваться надежными ресурсами и вовремя затребовать перерасчет, если вы обнаружите неверные начисления. Если УК стоит на своем, следует подать жалобу в ГЖИ или прокуратуру.

Ранее «КП Омск» публиковала подробный материал о проблемах дома на улице Олега Кошевого, 10, где жильцы также попытались сменить УК.