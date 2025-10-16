В Молдове подорожают билеты на междугородние автобусные рейсы

Причиной этого может стать новая методология расчета тарифа, которая будет учитывать реальные затраты перевозчиков и потребности пассажиров. Предполагается, что новая, утвержденная правительством методология начнет действовать в марте 2026 года. По словам авторов проекта, стоимость проезда, рассчитанная по новой формуле, может увеличиться, но не более чем на 20%, при этом эксплуатационные расходы останутся прежними.
«Методология 2007 года, которая действовала до сих пор, не позволяла развивать транспорт. Мы ввели коэффициент при установлении цены, который каждый раз будет меняется в зависимости от стоимости дизельного топлива и проводимых ремонтных работ», — пояснил глава Министерства регионального развития вице-премьер Владимир Боля.
Он уточнил, что новая методология также предусматривает дифференциацию тарифов в зависимости от вида транспорта, его комфортности и направления маршрута. Так, тариф на международные рейсы будет утверждаться Национальным агентством автомобильного транспорта (ANTA), а тарифы на услуги по региональным маршрутам — районными советами, которые также будут контролировать и правильность их установки.
«В результате новая методология обеспечит баланс интересов автомобильных перевозчиков, защиты прав потребителей и обновления автобусного парка, что приведет к экономической устойчивости транспортных операторов и прогнозируемости расходов для пассажиров», — добавил Боля.
В настоящее время регулярные автоперевозки в Молдове осуществляют около 765 операторов, у которых в управлении находятся более чем 6600 транспортных средств на более чем 2000 маршрутов национального, районного и международного значения. Большинство этих транспортных средств старше 10 лет.