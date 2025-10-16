В Молдове подорожают билеты на междугородние автобусные рейсы

Причиной этого может стать новая методология расчета тарифа, которая будет учитывать реальные затраты перевозчиков и потребности пассажиров. Предполагается, что новая, утвержденная правительством методология начнет действовать в марте 2026 года. По словам авторов проекта, стоимость проезда, рассчитанная по новой формуле, может увеличиться, но не более чем на 20%, при этом эксплуатационные расходы останутся прежними.