Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим работы станций метро «Павелецкая» и «Новокузнецкая» изменен по 23 декабря

Режим работы станции «Павелецкая» Кольцевой линии и «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии метро изменен по 23 декабря 2025 года из-за ремонта эскалаторов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«C 16 октября по 23 декабря 2025 года в связи с ремонтом эскалатора на станции “Павелецкая” Кольцевой линии изменится режим работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по рабочим дням в утренние часы пик вход будет осуществляться через станцию Замоскворецкой линии и пересадку, а в вечерние часы пик выход будет осуществляться через станцию Замоскворецкой линии и пересадку.

Кроме того, по 23 декабря 2025 года в связи с ремонтом эскалатора на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии метро также изменился режим работы.

Как уточняется, по рабочим дням в утренние часы пик вход будет осуществляться через станцию «Третьяковская» и пересадку, в вечерние часы пик выход будет осуществляться через станцию «Третьяковская» и пересадку.