Режим работы станций метро «Павелецкая» и «Новокузнецкая» изменен по 23 декабря

«C 16 октября по 23 декабря 2025 года в связи с ремонтом эскалатора на станции “Павелецкая” Кольцевой линии изменится режим работы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по рабочим дням в утренние часы пик вход будет осуществляться через станцию Замоскворецкой линии и пересадку, а в вечерние часы пик выход будет осуществляться через станцию Замоскворецкой линии и пересадку.
Кроме того, по 23 декабря 2025 года в связи с ремонтом эскалатора на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии метро также изменился режим работы.
Как уточняется, по рабочим дням в утренние часы пик вход будет осуществляться через станцию «Третьяковская» и пересадку, в вечерние часы пик выход будет осуществляться через станцию «Третьяковская» и пересадку.