Двадцать новых электробусов ЛиАЗ поступило в Москву

В столицу по дополнительному соглашению с ЛиАЗ поступило 20 новых электробусов, они работают на маршрутах площадок «Бибирево» и «Чертаново». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Freepik

«Мы закупаем самый современный городской транспорт для пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня в Москве уже более 2 тыс. 570 электробусов российского производства. Мы № 1 в Европе по их количеству. Новая техника снижает влияние на окружающую среду и повышает качество жизни горожан», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что в новых электробусах российского производства есть система климат-контроля и электрический отопитель салона; медиаэкраны с информацией о маршруте; адаптивное освещение салона, которое меняется в зависимости от времени суток с теплого на холодное; накопительная площадка, откидная аппарель и кнопки вызова для маломобильных пассажиров; USB-слоты для зарядки смартфонов.

