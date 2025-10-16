Двадцать новых электробусов ЛиАЗ поступило в Москву

«Мы закупаем самый современный городской транспорт для пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня в Москве уже более 2 тыс. 570 электробусов российского производства. Мы № 1 в Европе по их количеству. Новая техника снижает влияние на окружающую среду и повышает качество жизни горожан», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что в новых электробусах российского производства есть система климат-контроля и электрический отопитель салона; медиаэкраны с информацией о маршруте; адаптивное освещение салона, которое меняется в зависимости от времени суток с теплого на холодное; накопительная площадка, откидная аппарель и кнопки вызова для маломобильных пассажиров; USB-слоты для зарядки смартфонов.