Двадцать новых электробусов ЛиАЗ поступило в Москву

«Мы закупаем самый современный городской транспорт для пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня в Москве уже более 2 тыс. 570 электробусов российского производства. Мы № 1 в Европе по их количеству. Новая техника снижает влияние на окружающую среду и повышает качество жизни горожан», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.