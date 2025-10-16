Число легальных мигрантов в Башкирии увеличивается

Недавно на заседании правительства Башкирии рассмотрели вопросы миграционной политики. По данным властей, за девять месяцев текущего года на территории республики на учет поставили 141 тысячу иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 18 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.