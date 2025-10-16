Число легальных мигрантов в Башкирии увеличивается

Недавно на заседании правительства Башкирии рассмотрели вопросы миграционной политики. По данным властей, за девять месяцев текущего года на территории республики на учет поставили 141 тысячу иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 18 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Заместитель премьер-министра региона Ирек Сагитов сообщил, что более 62% прибывших мигрантов приехали в республику для осуществления трудовой деятельности. Основную часть составляют граждане стран с безвизовым въездом — Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Азербайджан.
Рабочая сила привлекается в Башкирию, по словам вице-премьера Руслана Хабибова, из 14 визовых стран по 101 профессии. Чаще всего иностранцы работают в легкой промышленности и сельском хозяйстве.
По данным Хабибова, за период с января по сентябрь 2025 года в организациях Башкирии приступили к работе 175 иностранных специалистов из визовых стран вне квоты. Управление по вопросам миграции МВД республики выдало более 22 тысяч патентов, преимущественно гражданам Узбекистана (70%), Таджикистана (20%) и Азербайджана (5%).
Руслан Хабибов также отметил, что сумма перечисленного в бюджет республики налога с патентов за девять месяцев составила 916,1 миллиона рублей, что на 2,2% превышает показатель за весь 2024 год.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.