Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Некоторые российские банки повысили ставки по рублевым вкладам

Несколько российских банков объявили о повышении ставок по рублевым вкладам. Об этом сообщили в маркетинговом агентстве Marcs.

Несколько российских банков объявили о повышении ставок по рублевым вкладам. Об этом сообщили в маркетинговом агентстве Marcs.

В частности, ВТБ увеличил доходность по депозитам в национальной валюте. С 16 октября максимальная ставка по долгосрочным вкладам сроком от шести месяцев до 1,5 года составит 15 процентов, а для клиентов категорий «Прайм» и «Привилегия» по вкладам на три месяца — 16 процентов годовых.

По информации Marcs, «Яндекс банк» также поднял ставки: по закрытым трехмесячным вкладам в рублях без возможности пополнения — до 16 процентов, а по накопительным счетам с подпиской — до 13 процентов.

Кроме того, Московский кредитный банк повысил ставки по закрытым вкладам в рублях, включая предложения для пенсионеров, на срок шесть и 12 месяцев. Теперь доходность таких депозитов составляет от 10,4 до 15,7 процента, передает РИА Новости.

14 октября Кабмин одобрил повышение исполнительского сбора в России с 7 до 12 процентов. В случае, если законопроект примут, исполнительский сбор будут удерживать вместе с основной суммой долга, нижний порог увеличится в два раза.