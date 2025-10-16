Некоторые российские банки повысили ставки по рублевым вкладам

Несколько российских банков объявили о повышении ставок по рублевым вкладам. Об этом сообщили в маркетинговом агентстве Marcs.
В частности, ВТБ увеличил доходность по депозитам в национальной валюте. С 16 октября максимальная ставка по долгосрочным вкладам сроком от шести месяцев до 1,5 года составит 15 процентов, а для клиентов категорий «Прайм» и «Привилегия» по вкладам на три месяца — 16 процентов годовых.
По информации Marcs, «Яндекс банк» также поднял ставки: по закрытым трехмесячным вкладам в рублях без возможности пополнения — до 16 процентов, а по накопительным счетам с подпиской — до 13 процентов.
Кроме того, Московский кредитный банк повысил ставки по закрытым вкладам в рублях, включая предложения для пенсионеров, на срок шесть и 12 месяцев. Теперь доходность таких депозитов составляет от 10,4 до 15,7 процента, передает РИА Новости.
14 октября Кабмин одобрил повышение исполнительского сбора в России с 7 до 12 процентов. В случае, если законопроект примут, исполнительский сбор будут удерживать вместе с основной суммой долга, нижний порог увеличится в два раза.