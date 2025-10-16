Ричмонд
В начале ноября уфимцев ждёт трёхдневная рабочая неделя

Выходными станут 3 и 4 ноября.

Источник: РИА "Новости"

В начале ноября уфимцев ждёт короткая рабочая неделя. Отдыхать будем 3 и 4 ноября (понедельник и вторник), а на работу выйдем с 5 по 7 ноября — со среды по пятницу, сообщает пресс-служба Горсовета Уфы.

4 ноября в России отмечается День народного единства, а дополнительный выходной 3 ноября установлен за счёт переноса с субботы, 1 ноября. Соответствующее решение принято Правительством России для рационального использования выходных и праздничных дней.

Таким образом, последняя неделя октября станет шестидневной, после чего горожан ждут трёхдневные выходные и трёхдневная рабочая неделя.