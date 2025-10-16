В начале ноября уфимцев ждёт трёхдневная рабочая неделя

В начале ноября уфимцев ждёт короткая рабочая неделя. Отдыхать будем 3 и 4 ноября (понедельник и вторник), а на работу выйдем с 5 по 7 ноября — со среды по пятницу, сообщает пресс-служба Горсовета Уфы.