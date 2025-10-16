DM: переносимый комарами смертельный вирус завезен из Китая в США

Лихорадка чикунгунья, переносимая комарами, завезена из Китая в США, случай зафиксирован в Хемпстеде, пишет Daily Mail со ссылкой на комиссара здравоохранения штата Нью-Йорк Джеймса Макдональда.
«Мы призываем всех принять простые меры предосторожности, чтобы защитить себя и свои семьи от укусов комаров», — заявил Макдональд.
Уточняется, что заболевание подтверждено у 60-летней женщины. По ее словам, она не выезжала за границу.
Автор материала подчеркивает, что чикунгунья распространяется комарами и вызывает внезапную сильную боль в суставах рук и ног, которая может обездвижить больного на несколько месяцев.
С начала этого года в 16 странах было зарегистрировано более 317 000 случаев заболевания и 135 смертей, связанных с чикунгуньей.
Ранее Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки чикунгунья в России.