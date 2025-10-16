За сутки на Дону пожарные потушили семь возгораний и спасли четыре человека

За сутки среды спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали семь техногенных пожаров и выезжали на место четырех ДТП. В результате оперативной работы были спасены четыре человека.
Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было задействовано 20 единиц спецтехники и 80 сотрудников МЧС.
Спасатели предупреждают, что в центральных районах области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Жителям рекомендуется соблюдать особую осторожность при обращении с огнем.
