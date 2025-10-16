Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки на Дону пожарные потушили семь возгораний и спасли четыре человека

Местами в Ростовской области 16 октября сохранится высокая пожароопасность.

Источник: Комсомольская правда

За сутки среды спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали семь техногенных пожаров и выезжали на место четырех ДТП. В результате оперативной работы были спасены четыре человека.

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было задействовано 20 единиц спецтехники и 80 сотрудников МЧС.

Спасатели предупреждают, что в центральных районах области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Жителям рекомендуется соблюдать особую осторожность при обращении с огнем.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!