Закрыта уже четвёртая станция — «Автово»

«В 08:59 станция “Автово” закрыта на вход», — сообщил телеграм-канал подземки.
Обновление: одну станцию открыли. Метро проинформировало, что с 08:58 «Проспект Ветеранов» работает в обычном режиме.
В 9:16 станция «Автово» вернулась в обычный режим работы.
Сбой на первой (красной) линии произошел из-за неисправного состава. Движение поездов на участке от станции «Академическая» до станции «Девяткино» временно приостановлено. Пришлось закрыть на вход станции «Гражданский проспект», «Девяткино», «Проспект Ветеранов». Читатели «Фонтанки» показывают, что творится в вестибюлях и перед станциями.