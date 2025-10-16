Закрыта уже четвёртая станция — «Автово»

Сбой на первой (красной) линии произошел из-за неисправного состава. Движение поездов на участке от станции «Академическая» до станции «Девяткино» временно приостановлено. Пришлось закрыть на вход станции «Гражданский проспект», «Девяткино», «Проспект Ветеранов». Читатели «Фонтанки» показывают, что творится в вестибюлях и перед станциями.