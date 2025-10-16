Ученые выявили связь условий проживания с риском развития болезней мозга

Как оказалось, у людей, живущих в районах с высоким уровнем бедности, загрязнения воздуха и социальной уязвимости, чаще выявлялись изменения в мозге, связанные с ухудшением памяти и когнитивных функций. Так, у них обнаружились истончение коры головного мозга, нарушения белого вещества и ухудшение мозгового кровообращения. Особенно сильная связь была отмечена у участников афроамериканского происхождения, которые живут в наиболее неблагополучных районах.