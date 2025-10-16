Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые выявили связь условий проживания с риском развития болезней мозга

Место проживания и экология могут сказаться на здоровье мозга и риске развития деменции.

Американские ученые установили, что на здоровье мозга и риск развития деменции могут напрямую влиять социальные и экологические условия района проживания. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D): Behavior & Socioeconomics of Aging.

Ученые из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест проанализировали данные 679 взрослых участников проекта Healthy Brain Study, которым провели МРТ головного мозга и анализ крови для выявления ранних признаков болезни Альцгеймера и других форм деменции. Полученные данные были сопоставлены с тремя национальными индексами, отражающими социально-экономическую и экологическую обстановку.

Как оказалось, у людей, живущих в районах с высоким уровнем бедности, загрязнения воздуха и социальной уязвимости, чаще выявлялись изменения в мозге, связанные с ухудшением памяти и когнитивных функций. Так, у них обнаружились истончение коры головного мозга, нарушения белого вещества и ухудшение мозгового кровообращения. Особенно сильная связь была отмечена у участников афроамериканского происхождения, которые живут в наиболее неблагополучных районах.

Исследователи подчеркивают, что условия проживания человека могут заметно сказываться на состоянии мозга. По их словам, одним из способов профилактики деменции наряду со здоровым образом жизни и контролем хронических заболеваний следует рассматривать улучшение качества городской среды.

Ранее ученые рассказали, какие продукты на завтрак помогают защититься от деменции.