Ученые выявили связь условий проживания с риском развития болезней мозга

Американские ученые установили, что на здоровье мозга и риск развития деменции могут напрямую влиять социальные и экологические условия района проживания. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D): Behavior & Socioeconomics of Aging.
Ученые из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест проанализировали данные 679 взрослых участников проекта Healthy Brain Study, которым провели МРТ головного мозга и анализ крови для выявления ранних признаков болезни Альцгеймера и других форм деменции. Полученные данные были сопоставлены с тремя национальными индексами, отражающими социально-экономическую и экологическую обстановку.
Как оказалось, у людей, живущих в районах с высоким уровнем бедности, загрязнения воздуха и социальной уязвимости, чаще выявлялись изменения в мозге, связанные с ухудшением памяти и когнитивных функций. Так, у них обнаружились истончение коры головного мозга, нарушения белого вещества и ухудшение мозгового кровообращения. Особенно сильная связь была отмечена у участников афроамериканского происхождения, которые живут в наиболее неблагополучных районах.
Исследователи подчеркивают, что условия проживания человека могут заметно сказываться на состоянии мозга. По их словам, одним из способов профилактики деменции наряду со здоровым образом жизни и контролем хронических заболеваний следует рассматривать улучшение качества городской среды.
